Песков ответил на вопрос о расследовании хищений средств ГОЗ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать обыски, которые ФСБ проводит в станкостроительных предприятиях Москвы, Санкт-Петербурга и Липецка по делу о хищениях средств гособоронзаказа (ГОЗ), передает РИА «Новости».

Отмечается, что Пескову был задан вопрос об осведомленности Кремля о следственных действиях в отношении станкостроительных предприятий.

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«Ничего не могу вам сказать. Идут следственные действия, поэтому здесь невозможно комментировать», — ответил Песков.

Ранее стало известно, что ФСБ 22 марта пришла с обысками в станкостроительные предприятия в трех городах по делу о хищениях средств ГОЗ.