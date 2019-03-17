Болтон не исключает переговоров США и России по разоружению
Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что существует вероятность начала переговоров между США и Россией в сфере контроля над ядерным оружием, пишет The Hill.
Кроме того, Болтон предлагает привлечь к переговорам и Китай, так как страна «наращивает ядерный потенциал».
«Это одна из причин, почему мы смотрим на укрепление нашей национальной системы противоракетной обороны в США. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с русскими», — отметил Болтон.
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливает свое участие в ДРСМД. Также президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США в 1987 году.