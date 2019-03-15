США захотели подарить Украине еще два списанных катера

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Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в конгрессе заявил, что американские военные намерены передать Украине еще два списанных боевых патрульных катера типа Island. Выступление Скапаротти опубликовано на сайте Пентагона.

Он добавил, что Украина может получить от США другие системы вооружений, однако не стал уточнять, какие именно.

Ранее сообщалось, что США передадут ВМС Украины списанные катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). Позднее стало известно, что техническое состояние катеров в настоящее время не позволяет доставить их на Украину.