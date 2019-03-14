В Кремле отреагировали на планы США испытать ракету сразу после выхода из ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/46/10831046/SIZOV_9987-pic905-895x505-46995.jpg">

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлениями, что она «не хранила верность» Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

По словам чиновника, позиция главы государства и российской стороны по этому вопросу хорошо известна.

Реклама

«Дело в том, что мы категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия представила доказательства того, что «источником слома соглашения» были Соединенные Штаты. Песков добавил, что испытание американской стороной запрещенных документом ракет является логическим продолжением выбранной США линии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены провести испытания крылатой ракеты наземного базирования в августе текущего года.