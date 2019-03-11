Путин утвердил Основы госполитики по химической и биологической безопасности

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который регламентирует основы государственной политики в области химической и биологической безопасности на период до 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе перечислен ряд мер, которые составляют химическую и биологическую безопасность России. Отмечается, что они направлены на «защиту населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных химических и биологических факторов, предотвращение химических и биологических угроз, создание и развитие системы мониторинга химических и биологических рисков».

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Также, говорится в указе, Россия намерена сотрудничать по этим вопросам с другими государствами.

Прошлая редакция основ в этой сфере была утверждена в 2013 году.

Ранее сообщалось, что Путин подержал в руках электрошокер-пистолет.