«В погоне за выгодой». СВР рассказала, кто стремится сорвать переговоры по Украине

СВР: Британия пытается продавить решение ЕС об изъятии активов России
Великобритания активно продвигает в европейских структурах решение о присвоении замороженных российских активов и стремится сорвать возможное мирное соглашение по украинскому конфликту. С таким утверждением выступила Служба внешней разведки России. По данным СВР, цель этих усилий Лондона — продолжение войны Киева против России «до последнего украинца» и шантаж Соединенных Штатов, которые продолжают продвигать «не устраивающую европейцев сделку по Украине».

Лондон стремится повлиять на Евросоюз в деле незаконного изъятия замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear и работает на срыв возможных договоренностей о мирном урегулировании украинского конфликта, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Британцы надеются, что если эти деньги не достанутся Вашингтону, то Белый дом утратит интерес к реализации «ущербной сделки» с Москвой. И тогда уже точно можно будет безо всяких преград использовать Киев против России «до последнего украинца», — говорится в заявлении.

В СВР утверждают, что высокопоставленные британские чиновники «доводят до брюссельских евробюрократов недостоверные сведения о том, что Д. Трамп якобы стремится к достижению компромисса с Москвой в погоне за финансовой выгодой». Из Лондона продвигают мысль о том, что Москва якобы обещала Вашингтону направить замороженные в Европе активы Центробанка РФ на реализацию совместных с США проектов — что является для американского лидера Дональда Трампа «важным стимулом в плане продвижения согласованной с Россией мирной инициативы по Украине».

Для реализации своих планов представители Великобритании «призывают Еврокомиссию оправдать кражу российских денег, используя «лазейки» в Договоре о функционировании ЕС» со ссылками на «наступление чрезвычайных обстоятельств» (что позволит принимать решение не единогласно, как обычно, а квалифицированным большинством. — «Газета.Ru»). Мнение несогласных стран – членов Евросоюза предлагается просто игнорировать.

При этом интрига, по данным СВР, сплетается еще сложнее: британские чиновники обсуждают с европейскими коллегами возможность шантажа Соединенных Штатов перспективами сближения Европы и Китая.

«Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин будут доводить до Вашингтона сигналы о готовности начать дрейф в сторону Пекина, если США продолжат продвигать не устраивающую европейцев сделку по Украине», — сообщают в СВР.

«Не ставить ситуацию на острие ножа»

Косвенно правоту заявления СВР подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск, отметивший, что США призывают Европу не изымать российские активы для передачи их Украине в качестве «репарационного кредита», пишет «Страна.ua». Заявление он сделал после участия в финальной части переговоров Украины и США по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги. Это американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа», — сказал Туск.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ушла от прямого ответа на вопрос, оказывают ли Соединенные Штаты давление на Бельгию для недопущения использования активов РФ в пользу Украины.

«Сейчас мы находимся на этапе, когда наши коллеги в Бельгии испытывают сильное давление с разных сторон. Чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление снимется, поскольку тогда это будет решение Европы, а значит, если кто-то будет им недоволен, он сможет обратиться в суд против ЕС», — сказала Каллас.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Нидерландов Диком Схофом заявил, что использование замороженных активов России будет иметь для Киева решающее значение и поможет «компенсировать снижение поддержки со стороны некоторых партнеров».

«Я не вижу возможности выстоять без этой поддержки», — сказал Зеленский журналистам.

Схожее мнение выразил глава МИД Украины Андрей Сибига, призвавший страны ЕС конфисковать замороженные российские активы и тем самым «сорвать планы» президента Владимира Путина. По словам Сибиги, такое решение укрепит самостоятельность и суверенитет Европы, позволит обеспечить долгосрочную поддержку Киева и не будет препятствовать мирному процессу.

