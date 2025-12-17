Задымление произошло на борту самолета в Казахстане

Минтранс Казахстана: самолет вернулся в аэропорт Алма-Аты в связи с задымлением

Пассажирский самолет, вылетевший из Алма-Аты в Астану, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в связи с задымлением на борту. Об этом сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Минтранса Казахстана.

Отмечается, что инцидент произошел в 07:40 по местному времени (05:40 мск) на борту самолета Airbus A321N, который принадлежит авиакомпании Air Astana. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа в результате инцидента нет.

«В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта города Алма-Аты», — говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства задымления, заключили в пресс-службе Минтранса.

14 октября самолет авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в Неаполе из-за сообщений о неполадках на борту. Лайнер следовал из египетского Шарм-эш-Шейха в Рим. По данным итальянского издания Corriere della Sera, пассажиры сообщали о появлении дыма в грузовом отсеке воздушного судна.

Ранее рейс авиакомпании KLM был отменен из-за крысы на борту.