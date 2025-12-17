На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ракеты комплекса «Ярс» загрузили в пусковые установки в разных регионах России

В Минобороны сообщили о погрузке ракет комплекса «Ярс» в пусковые установки
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Межконтинентальные баллистические ракеты ракетного комплекса «Ярс» загрузили в пусковые установки в разных регионах России. Об этом сообщили в министерстве обороны страны, передает ТАСС.

Отмечается, что операция была осуществлена в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В оборонном ведомстве уточнили, что перевооружение РВСН состоит не только в оснащении войск новейшими ракетными комплексами, но и в создании модернизированной инфраструктуры, обеспечивающей лучшие условия для подготовки дежурных сил, несения военнослужащими боевого дежурства и отдыха.

Реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН поможет увеличить количество современных ракетных комплексов стратегического назначения и расширить возможности группировки по выполнению поставленных задач, добавили в министерстве.

22 октября Минобороны России сообщило, что в рамках тренировки стратегических ядерных сил России с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что тренировка стратегических сил подтвердила надежность ядерного щита РФ.

Ранее в США высказались о ядерных силах России.

