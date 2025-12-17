Онищенко назвал основные пути передачи гонконгского гриппа

Гонконгский грипп распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, а также может передаваться при использовании общей посуды. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, заражение возможно при разговоре, чихании и тесном контакте с заболевшим. Онищенко отметил, что риск передачи инфекции сохраняется и при использовании одной кружки или другой общей посуды, хотя такой путь не является основным.

Академик добавил, что штамм гриппа A (H3N2) циркулирует уже около 50 лет и ежегодно фиксируется в разных вариантах. Он подчеркнул, что рост заболеваемости в России носит прогнозируемый характер.

В российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что гонконгский грипп в настоящее время является доминирующим штаммом в стране. В Роспотребнадзоре сообщили, что большинство случаев заражения гриппом среди россиян являются легкими и средней степени тяжести, до 99,5% от всех поставленных диагнозов.

Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева рассказывала, что инфекцию можно распознать по стремительному началу, грипп сопровождается высокой температурой и ознобом у заразившегося. По ее словам, болезнь начинается с температуры сразу выше 38°C. У больного может быть озноб, ломота в мышцах и суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, также возможен сухой кашель.

Ранее более 60 случаев гонконгского гриппа выявили в одном российском регионе.