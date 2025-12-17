На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о резком подорожании новых квартир

Аналитик Попов: новые квартиры в России подорожают на 13–15% в 2026 году
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Новые квартиры в России подорожают на 13–15% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

«В наших базовых прогнозах мы ожидаем увеличения цен на новостройки на 13–15% в 2026 году (то есть выше инфляции). Такую динамику цен связываем со снижением числа квартир в экспозиции (новых ЖК в течение последних полутора лет выходило в реализацию заметно меньше, чем раньше), а также с сохранением тренда на рост доли проектов в сегментах «комфорт плюс» и «бизнес» (где расценки априори выше)», — отметил Попов.

Он допустил, что стоимость вторичных квартир повысится на уровне инфляции (+8–10% в 2026 году). По словам Попова, прогнозы по вторичке на 2026 год (по сравнению с первичкой) скромнее. Аналитик объяснил это исходно более высокими цифрами по итогам 2025 года, когда заградительно высокие ставки по рыночной ипотеке и разрыв в цене метра между первичкой и вторичкой способствовали перетоку спроса россиян в сегмент готового жилья. Повышается спрос — цены растут, уточнил эксперт.

Он заключил, что сейчас средняя цена квадратного метра в новостройках городов-миллионников достигает 198 тыс. рублей, а вторичных квартир — 159 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме поддержали особые условия по ипотеке для семей с ребенком-инвалидом.

