Россиянам назвали пять ошибок в общении с руководством, которые губят карьеру

Причина стагнации в карьере зачастую кроется не в уровне квалификации, а в неумении выстраивать диалог с руководством. О том, какие коммуникативные ошибки блокируют профессиональный рост, «Газете.Ru» рассказала основатель «Академии Карьеры» Ирина Посникова.

Первая ошибка — позволить обидам или раздражению стать главным посылом, то есть подменить рабочие диалоги выяснением отношений. Например, представляя новую идею, начинать с упрека: «Почему вы меня не послушали? Из-за прошлого решения у нас проблемы!» Руководитель мгновенно считывает враждебность и перестает слышать суть нового предложения. Получается сценарий «горячей картошки»: вы пытаетесь перебросить свою эмоцию, но результат — потеря доверия и снижение влияния.

«Вместо этого стоит занять «взрослое» спокойное состояние, показать: «Мы в одной команде, моя цель — найти лучшее решение для общих задач». Поможет простая подготовка: перед разговором сделать паузу, нормализовать дыхание, занять открытую позу. Такой настрой считывается невербально и сразу задает коммуникации позитивный тон», — посоветовала она.

Также сотрудник зачастую говорит только о том, что важно лично ему: свободный график, больший оклад или новый проект. Однако, если эти «хочу» не совпадают с приоритетами руководителя: снижением рисков, ростом прибыли — происходит разговор «на разных языках».

«Стоит проанализировать, что важно руководителю «здесь и сейчас» и формулировать свои предложения через призму его целей. Например, вместо «я хочу» — «это решение ускорит процесс на 30%». Транслируя предложения в категориях скорости, качества или денег, вы начинаете говорить на понятном языке результатов, тем самым повышая ценность своего вклада», — заявила эксперт.

Еще одна распространенная иллюзия — уверенность, что руководитель видит каждое достижение. В реальности, погруженный в десятки процессов, он знает примерно о 20% крупных побед. Ежедневные улучшения и предотвращенные риски остаются «за кадром». Результат — непонимание полной ценности сотрудника. Когда вклад неочевиден, нет и оснований для повышения.

«Важно регулярно инициировать короткие «диалоги прогресса», цель которых — прозрачность. Стоит кратко сообщать, что было сделано, какую пользу принесло, что планируется дальше. Это продемонстрирует руководителю ваше стратегическое мышление и ответственность», — сказала Посникова.

Стремление любой ценой доказать свою правоту в дискуссии с руководством — тупиковый путь. Такой спор воспринимается как вызов авторитету, конфликтность и трата времени. Даже будучи правым по сути, можно проиграть в отношениях, что поставит под вопрос дальнейшие возможности в компании.

«Карьеру строят не победители в спорах. Стоит отказаться от цели «доказать правоту» в пользу «найти оптимальный путь». Можно использовать формат: «Я понимаю вашу позицию. При этом, если взглянуть на данные, они показывают Х. Возможно, стоит рассмотреть вариант Y, чтобы достичь минимизации рисков?» Так вы станете аналитиком и помощником, а не оппонентом», — подчеркнула эксперт.

Помимо этого, если регулярно обращаться к руководителю только для того, чтобы сообщить о сложностях, он начнет воспринимать сотрудника как еще одну проблему — источник негатива, а не члена команды, на которого можно положиться.

«Следуйте правилу: никакой проблемы без вариантов ее решения. Например: «Мы столкнулись со срывом сроков. Причина — задержка согласований. Вижу два выхода: упростить регламент или назначить ответственного за контроль. У каждого есть такие плюсы и такие минусы. Какой вариант вам кажется более приемлемым?» Так вы продемонстрируете, что держите ситуацию под контролем и всегда готовы действовать», — резюмировала она.

