Fitch сообщило о риске понижения рейтинга Euroclear из-за конфискации активов РФ

Планы по передаче Украине кредита из активов России могут привести к снижению рейтинга депозитария Euroclear. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Агентство заявило, что внесло Euroclear Bank и Euroclear Holding в список компаний с негативным прогнозом, что может вызвать понижение их рейтингов. Fitch отметило, что из-за намерения Европейской комиссии использовать замороженные активы Центрального банка РФ для репарационного кредита Киеву Euroclear ожидают возросшие риски с ликвидностью и юридические риски. Кроме того, ситуацию для Euroclear ухудшает принятое на прошлой неделе Европейским союзом решение о заморозке активов РФ в бессрочном режиме вместо нынешнего механизма его продления два раза в год.

15 декабря верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что исход дискуссии по поводу использования замороженных российских активов для выдачи так называемого «репарационного кредита» Украине предсказать невозможно.

Ранее сообщалось, что Бельгия не выдаст средства со счетов Euroclear без гарантий от ЕС.