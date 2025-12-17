На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Маршалловых острова ввели выплату безусловного базового дохода

Маршалловы острова будут ежеквартально выплачивать каждому жителю около $200
true
true
true
close
KKKvintage/Shutterstock/FOTODOM

На Маршалловых островах впервые в мире введена национальная программа безусловного базового дохода. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В рамках этой программы каждый житель Маршалловых островов будет ежеквартально получать около $200. Первые платежи были произведены в конце прошлого месяца. Получатели могут выбрать наиболее приемлемый для них способ: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты в блокчейне через поддерживаемый правительством цифровой кошелек.

По словам министра финансов Маршалловых островов Дэвида Пола, $200 на человека в квартал не приведут к отказам от работы и при этом поднимут моральный дух граждан. Он подчеркнул, что выплаты входят в число правительственных мер по снижению роста стоимости жизни и сокращению эмиграции.

Маршалловы острова — архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением около 42 тыс. человек. Программа безусловного базового дохода финансируется за счет целевого фонда, созданного в рамках соглашения с США. Это соглашение, в частности, направлено на компенсацию Маршалловым островам за проводившиеся Вашингтоном на протяжении десятков лет ядерных испытаний.

В сентябре сообщалось, что около половины опрошенных россиян заявили, о поддержке введения в РФ безусловного базового дохода.

Ранее экономист раскритиковал предложение безусловно раздавать деньги россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами