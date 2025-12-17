На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист назвал ключевые мошеннические схемы 2025 года

Юрист Соловьев: мошенники в 2025 году все чаще нацеливаются на детей и студентов
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году мошеннические группы все чаще нацеливаются на несовершеннолетних, а также учащихся школ и вузов. Об этом в беседе с RT сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев со ссылкой на данные проекта «Не дай себя обмануть».

По его словам, одной из устойчивых тенденций стало активное использование многоходовых схем. Сначала злоумышленники выходят на потенциальную жертву под правдоподобным предлогом — от проверки данных в военкомате или начисления пособий до звонков от мнимых начальников, школьных психологов или сообщений о выигрыше. Затем к общению подключаются подставные «представители» государственных и силовых структур, включая Росфинмониторинг, Центробанк, ФСБ, Следственный комитет и МВД.

Соловьев также отметил рост числа афер, в которых жертвами становятся родственники участников СВО, получившие социальные выплаты. Распространение получили и схемы с дроппингом, когда деньги выводятся через подставных лиц.

Кроме того, эксперт обратил внимание на сценарии, при которых на карту потенциальной жертвы переводят деньги с пометкой о «поддержке ВСУ». После этого мошенники, по его словам, начинают шантажировать людей угрозами обращения в ФСБ, вынуждая их выполнять определенные требования.

Отдельной проблемой, как указал Соловьев, стало применение дипфейк-видео и использование аккаунтов умерших людей. Такие профили, сохраненные в соцсетях и мессенджерах с историей переписки, все чаще применяются для фишинговых рассылок, поскольку не вызывают подозрений у получателей.

Юрист также рассказал о массовой рассылке поддельных налоговых уведомлений в период уплаты имущественных налогов, а также о введении граждан в заблуждение относительно сумм и видов обязательных платежей.

Еще одной популярной схемой стало использование «домовых чатов» — мошенники действуют от имени управляющих компаний или председателей ТСЖ, предлагая уточнить данные жильцов и переходя по вредоносным ссылкам.

Помимо этого, Соловьев сообщил о злоупотреблении доверительными отношениями, установленными через сайты знакомств и социальные сети. По его словам, такие контакты используются для получения геоданных жертв с последующим хищением средств или вовлечением людей в противоправную деятельность.

Ранее Андрей Малахов стал ведущим нового сериала про мошенников.

