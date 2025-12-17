Крепкий рубль назвали виновником в недостижении цели по инфляции 4%

Достижению инфляции 4% в 2026 году мешают повышение налогов и резкое укрепление рубля, заявил «Газете.Ru» начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, кандидат экономических наук Сергей Заверский.

«Во-первых, это проинфляционные факторы, которые будут действовать практически безотносительно политики ЦБ, поскольку возможности их купировать монетарными методами уже давно исчерпаны — реальные ставки уже слишком долго и так находятся на беспрецедентно высоком уровне. Это и повышение налогов, и опережающий инфляцию рост тарифов как для населения, так и для предприятий. Свою роль играет и повышение или введение разного рода сборов (утилизационного, технологического)», — отметил Заверский.

Он добавил, что, во-вторых, курс рубля не просто укрепился в текущем году: его значение достигло уровней, серьезно угрожающих макроэкономической стабильности. Ослабление курса абсолютно объективно назрело, уверен Заверский. В-третьих, на динамику инфляции будет оказывать и невысокий уровень доверия к Банку России со стороны населения, считает экономист. Он пояснил, что инфляционные ожидания остаются довольно высокими, несмотря на столь продолжительную реализацию сверхжесткой денежно-кредитной политики.

Согласно последнему среднесрочному прогнозу ЦБ от 24 октября, регулятор ожидает выхода инфляции на уровень 4,0–5,0% к концу 2026 года при среднегодовом ее значении в 5,3–6,3%. Консенсус-опросы аналитиков также не закладывают достижение инфляцией уровня в 4% в 2026 году. Согласно опросу, проведенному ЦБ, эксперты в среднем ожидают, что инфляция достигнет к декабрю следующего года уровня в 5,1%. Такую же оценку дают и эксперты, опрошенные Центром развития НИУ ВШЭ.

Согласно информации Минэкономразвития, годовая инфляция в России к 10 декабря 2025 года снизилась до 6,34 с 6,61% неделей ранее.

Ранее россиян предупредили, что скоро цены на продукты достигнут пика.