США и Европа разработали проекты по поддержке Украины после завершения СВО

NYT: США и Европа разработали два документа по поддержке Украины после СВО
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации издания, впервые за несколько месяцев представители Европы заявили о плодотворном сотрудничестве с США. По данным газеты, проекты документов по вопросам безопасности были выработаны после интенсивных переговоров в Берлине в начале недели. В них участвовали представители ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Как следует из текста, в одном из документов излагаются общие принципы об обязательствах в рамках гарантий безопасности. Другую часть представители США описали как «оперативный документ для военных» о том, как американские и европейские силы будут сотрудничать с украинскими военными, чтобы гарантировать предотвращение нового конфликта.

Ни один из документов на данный момент опубликован не был, пишет NYT.

«Лица, знакомые с ними, заявили, что оперативный проект документа содержит многочисленные конкретные указания, призванные успокоить Украину в различных сценариях возможного вторжения России. Один американский чиновник, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, заявил, что документ является «очень конкретным» относительно того, как предотвратить дальнейшие вторжения и наказать Россию, если они состоятся», — отмечает газета.

Ранее политолог объяснил сложности в реализации мирного плана США по Украине.

