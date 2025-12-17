На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях атаки беспилотников на регион

Губернатор Гусев: в Воронежской области при атаке БПЛА повреждены гараж и ЛЭП
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В одном из районов Воронежской области в результате атаки беспилотников были повреждены частный гараж и линия электропередачи. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в ночь на 17 декабря дежурные силы противовоздушной обороны вместе со средствами радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили десять БПЛА. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Глава области уточнил, что после падения обломков беспилотников был поврежден гараж, а на линии электропередачи одного из инфраструктурных объектов произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали.

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотника над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. По данным Минобороны, наибольшее число дронов было перехвачено над территорией Краснодарского края — 31 аппарат. Еще 22 беспилотника сбили в Ростовской области, 10 — в Воронежской области, по восемь — в Саратовской области и над Азовским морем, а также восемь — над Черным морем.

Ранее ВСУ атаковали нефтехимический завод в Башкирии.

Атаки БПЛА на Россию
