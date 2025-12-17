В Подмосковье ограничат продажу алкоголя

В Подмосковье с 1 марта ограничат продажу алкоголя в общепите до двух часов

Продажу алкоголя в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократят до двух часов в день — с 13:00 до 15:00, изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в сентябре были введены ограничения для магазинов. Теперь получить лицензию на продажу алкогольной продукции могут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы, а также расположен не дальше 30 метров от дороги.

Брынцалов добавил, что с 1 сентября в промежутке с 23:00 до 8:00 была запрещена продажа алкоголя в кафе, барах и других точках общепита в многоквартирных домах, исключение распространяется только на рестораны.

По словам председателя Мособлдумы, ограничения вводятся для обеспечения безопасности и покоя жителей.

10 декабря стало известно, что власти Вологодской области смягчили ограничения на продажу алкоголя в период новогодних праздников.

Ранее было названо число магазинов в Вологодской области, переставших продавать алкоголь.