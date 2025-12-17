На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
NYT узнала об идее США укрепить ВСУ

NYT: США предложили укрепить ВСУ и разместить на Украине силы Европы
Reuters

Представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил, размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты.

Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими коллегами. Ожидается, что это гарантирует недопущение новых боевых действий в ближайшие годы.

Согласно документу, численность армии Украины составит около 800 тыс. хорошо подготовленных военных. Также предложение западных стран включает усовершенствование техники и обучение, развертывание европейских подразделений на западе Украины.

Соединенные Штаты при этом не планируют отправлять военных, но обеспечат разведывательную поддержку и контроль за соблюдением перемирия. Кроме того, новые гарантии безопасности Украине будут иметь обязательную юридическую силу, говорится в сообщении.

Ранее Зеленский двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине.

Переговоры о мире на Украине
