Названа средняя зарплата курьеров в России

Средняя зарплата курьеров в России за год увеличилась до 146 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы hh.ru.

Отмечается, что в текущем году медианная предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в стране составила 80,8 тыс. рублей, тогда как в вакансиях для курьеров — 146 тыс. рублей. Размер оплаты труда сотрудников службы доставки вырос на 26% по сравнению с прошлым годом (с 116,2 тыс. рублей).

При этом ожидаемая зарплата потенциальных курьеров составляет в среднем 53,5 тыс. рублей, что почти в три раза ниже уровня зарплатных предложений работодателей, говорится в сообщении.

По сравнению с 2024 годом спрос на курьеров вырос на 15%. Больше всего вакансий для курьеров предлагается в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и республике Татарстан.

До этого сообщалось, что большинство опрошенных россиян (70%) посчитали, что распределение доходов в стране несправедливо.

Ранее сообщалось, что разница зарплат в России стала минимальной за 25 лет.