В России создали систему для оценки загрязнения воздуха твердыми частицами

Ученые ЛЭТИ разработали систему для оценки загрязнения воздуха. Отличие этой системы в том, что она может определять твердые частицы, степень загрязнения воздуха, которыми раньше нельзя было оценить. Основным источником такого загрязнения является автотранспорт, – рассказали «Газете.Ru» в ЛЭТИ.

Именно автотранспорт сегодня остается основным источником вредных выбросов – не только через выхлопные газы, но и за счет износа покрышек шин, тормозных колодок и дорожного покрытия. Это приводит к образованию опасных твердых частиц PM2.5 и PM10, которые вызывают респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, аллергии и прочее. По этой причине проблема загрязнения атмосферного воздуха становится все острее.

Однако существующие методы мониторинга, основанные на данных станций наблюдения и газоанализаторов, позволяют отслеживать лишь газообразные загрязнители и не обеспечивают постоянного контроля за твердыми частицами, которые особенно вредны для здоровья.

«Мы создали геоинформационную систему оценки загрязнения атмосферного воздуха транспортным средством в реальном времени. На основе статистических данных, видеоаналитики и нейросетевого распознавания она определяет интенсивность движения на каждом участке дороги, а затем, учитывая тип автотранспорта, их «возраст», состояние дорожного покрытия, метеоусловия и городской застройки, рассчитывает пространственное распределение концентраций вредных веществ, включая CO, NO₂, PM2.5 и PM10. Благодаря модульной архитектуре разработка легко адаптируется под любой регион страны: достаточно будет обновить входные данные», – рассказала доцент кафедры информационно-измерительных систем (ИИСТ), директор УНЦ «ГИС технологии» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Наталия Куракина.

Система объединяет данные о типе и количестве транспортных средств на дорогах, состоянии дорожного покрытия, метеорологических условиях (направление и скорость ветра, температура, влажность), а также архитектурной застройке. На основе этих данных система рассчитывает пространственное распределение концентраций вредных веществ, таких как оксид углерода (CO), диоксид азота (NO₂), сажа, формальдегид, бензапирен, а также твердых частиц. Результат визуализируется на цифровой карте в виде цветовой шкалы и обновляется в реальном времени.

«Система позволяет не только выявлять «горячие точки» загрязнения, например, перекрестки с длительными пробками, но и моделировать последствия инфраструктурных решений, в частности, что произойдет с качеством воздуха, если расширить дорогу, изменить схему движения или запретить проезд грузового транспорта в центр», – отметила Куракина.

