В России изменятся правила бронирования гостиниц

РИА: в России с 2026 года можно будет заселиться в отель по водительским правам

В России с 2026 года туристы смогут заселиться в отель по водительскому удостоверению, а также отменить бронь за сутки до заезда без потерь. Об этом сообщил РИА Новости программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

Новый порядок предоставления гостиничных услуг и других средств размещения будет введен 1 марта. Уже с января можно будет забронировать номер, воспользовавшись водительскими правами.

«Изменение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения давно напрашивались. Нормативная база обновляется в этой сфере полноценно впервые с 2020 года», — сказал Яковлев.

Согласно новым правилам, бронь постояльца будет действовать сутки с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. Таким образом отели более не смогут отменить бронь, если турист не заехал в номер до назначенного времени.

Кроме того, теперь в случае отказа от размещения до дня заезда постояльцу полагается возврат оплаты в полном размере. Плата за номер не более чем за сутки будет взиматься, если турист опоздал или вовсе не появился. Отмечается, что отказ от предоставления гостиничного номера возможен лишь при условии полного возмещения гостю убытков.

Гостиницы по-прежнему будут обязаны будить гостя по запросу, вызывать скорую помощь, а также предоставлять аптечку и корреспонденцию. В новой редакции подобные предприятия должны будут находиться в специальном реестре для повышения прозрачности рынка, отметил Яковлев.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если номер в отеле не соответствует брони.