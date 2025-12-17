В Красноярске арестовали чиновника из-за жилья для детей-сирот

В Красноярске задержан начальник краевого управления капитального строительства (УКС) Сергей Ветров. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в отношении Ветрова возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Предварительно установлено, что ущерб государству превысил 25 млн рублей.

По данным следствия, руководитель управления не принял мер по взысканию аванса по государственному контракту с компанией «Новэкс», признанной неблагонадежным застройщиком. Организация занималась строительством жилья для детей-сирот, однако не выполнила работы в полном объеме. В результате без квартир остались 20 детей-сирот в поселке Нижний Ингаш Красноярского края.

До этого бывшего мэра города Иваново Александра Шаботинского арестовали за подобное преступление. По версии следствия, с 2020 по 2024 год, находясь на должности заместителя председателя правительства Ивановский области, задержанный покровительствовал коммерческим компаниям, создавая для них благоприятные условия.

