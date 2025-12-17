На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске арестовали чиновника из-за жилья для детей-сирот

ТАСС: главу УКС Красноярского края задержали по делу о превышении полномочий
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске задержан начальник краевого управления капитального строительства (УКС) Сергей Ветров. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в отношении Ветрова возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Предварительно установлено, что ущерб государству превысил 25 млн рублей.

По данным следствия, руководитель управления не принял мер по взысканию аванса по государственному контракту с компанией «Новэкс», признанной неблагонадежным застройщиком. Организация занималась строительством жилья для детей-сирот, однако не выполнила работы в полном объеме. В результате без квартир остались 20 детей-сирот в поселке Нижний Ингаш Красноярского края.

До этого бывшего мэра города Иваново Александра Шаботинского арестовали за подобное преступление. По версии следствия, с 2020 по 2024 год, находясь на должности заместителя председателя правительства Ивановский области, задержанный покровительствовал коммерческим компаниям, создавая для них благоприятные условия.

Ранее суд изъял имущество экс-главы района на Кубани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами