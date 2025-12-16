«Южное копье» наносит удар: США потопили еще три судна наркоторговцев в Тихом океане

Американская объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла удары по трем судам в международных водах Тихого океана и потопила их, сообщило Южное командование США в соцсети Х. Погибли восемь человек, которые, как утверждается, «занимались наркоторговлей».
«15 декабря по указанию [министра войны] Пита Хегсета объединенная оперативная группа «Южное копье» в международных водах нанесла смертельные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими. Разведданные подтвердили, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались наркоторговлей», — говорится в публикации.
В результате атаки были убиты восемь человек: трое на первом судне, двое на втором и трое на третьем.
О размерах потопленных судов информации нет — но, вероятнее всего, речь идет о небольших катерах. В своем сообщении американские военные употребляют слово vessel, которое можно перевести как «судно, корабль, морской транспорт».
Сенаторы сомневаются в законности
По информации CNN, в рамках операции «Южное копье» от ударов американских военных по судам, предположительно перевозящих наркотики, уже погибли по меньшей 95 человек. Предыдущая атака по подозрительному катеру была произведена 4 декабря, ее жертвами стали четыре моряка.
«Последние удары были нанесены в то время, когда вопросы о действиях администрации Трампа в отношении предполагаемых судов, перевозящих наркотики, становятся все более актуальными», — отмечает CNN.
Представители администрации Трампа считают убитых «незаконными комбатантами» и отмечают, что могут наносить смертельные удары без судебного разбирательства на основании секретного заключения министерства юстиции США.
Вооруженный конфликт властей США с наркокартелями начался осенью: 2 сентября американские боевые корабли произвели первую такую атаку по судну в Карибском море. О начале операции администрация президента США уведомила конгресс, где далеко не все восприняли происходящее одобрительно. По мнению некоторых законодателей-демократов и экспертов в области права, такие атаки могут быть приравнены к военному преступлению.
15 декабря лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что на следующий день для всех сенаторов будет организован посвященный ударам брифинг, участие в нем примут госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет.
«Американский народ заслуживает контроля. Мы намерены обеспечить его», — написал Шумер в соцсети X.
Со ссылкой на свои источники CNN уточняет, что аналогичный секретный брифинг с участием Рубио и Хегсета будет проведен для членов палаты представителей.
С точки зрения ООН морские удары США по предполагаемым наркоторговцам не соответствуют международному праву, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Международное право не совместимо с этими видами ударов», — сказал он.
От имени ООН Гутерреш призвал «избегать на Карибах ситуаций конфронтации, у которых могут быть последствия гораздо драматичней, чем у нынешних ударов».
3 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что помимо действий на море американские военные готовятся начать наземную операцию в Венесуэле. Ее цель не скрывается: Трамп считает лидера Венесуэлы Николаса Мадуро незаконным президентом, который пришел к власти в результате сфальсифицированных выборов. По данным Reuters, в конце ноября Трамп уже ставил венесуэльскому лидеру ультиматум с требованием в течение недели покинуть страну вместе с членами своей семьи и отправиться в любое место по своему выбору. Требования были отвергнуты. Перед этим, в августе США объявляли награду в размере $50 млн за информацию, которая позволит арестовать Мадуро.