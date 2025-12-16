«Южное копье» наносит удар: США потопили еще три судна наркоторговцев в Тихом океане

Три судна предполагаемых наркоторговцев были потоплены в международных водах Тихого океана после атаки со стороны американского военного флота. Погибли восемь человек, которых власти США охарактеризовали как «наркотеррористов». Приказ об уничтожении был отдан министром войны Соединенных Штатов Питом Хегсетом. В конгрессе США сомневаются в законности таких действий.

Американская объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла удары по трем судам в международных водах Тихого океана и потопила их, сообщило Южное командование США в соцсети Х. Погибли восемь человек, которые, как утверждается, «занимались наркоторговлей».

«15 декабря по указанию [министра войны] Пита Хегсета объединенная оперативная группа «Южное копье» в международных водах нанесла смертельные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими. Разведданные подтвердили, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались наркоторговлей», — говорится в публикации.

В результате атаки были убиты восемь человек: трое на первом судне, двое на втором и трое на третьем.

О размерах потопленных судов информации нет — но, вероятнее всего, речь идет о небольших катерах. В своем сообщении американские военные употребляют слово vessel, которое можно перевести как «судно, корабль, морской транспорт».

Сенаторы сомневаются в законности

По информации CNN, в рамках операции «Южное копье» от ударов американских военных по судам, предположительно перевозящих наркотики, уже погибли по меньшей 95 человек. Предыдущая атака по подозрительному катеру была произведена 4 декабря, ее жертвами стали четыре моряка.

«Последние удары были нанесены в то время, когда вопросы о действиях администрации Трампа в отношении предполагаемых судов, перевозящих наркотики, становятся все более актуальными», — отмечает CNN.

Представители администрации Трампа считают убитых «незаконными комбатантами» и отмечают, что могут наносить смертельные удары без судебного разбирательства на основании секретного заключения министерства юстиции США.

Вооруженный конфликт властей США с наркокартелями начался осенью: 2 сентября американские боевые корабли произвели первую такую атаку по судну в Карибском море. О начале операции администрация президента США уведомила конгресс, где далеко не все восприняли происходящее одобрительно. По мнению некоторых законодателей-демократов и экспертов в области права, такие атаки могут быть приравнены к военному преступлению.

15 декабря лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что на следующий день для всех сенаторов будет организован посвященный ударам брифинг, участие в нем примут госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет.

«Американский народ заслуживает контроля. Мы намерены обеспечить его», — написал Шумер в соцсети X.

Со ссылкой на свои источники CNN уточняет, что аналогичный секретный брифинг с участием Рубио и Хегсета будет проведен для членов палаты представителей.

С точки зрения ООН морские удары США по предполагаемым наркоторговцам не соответствуют международному праву , заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Международное право не совместимо с этими видами ударов», — сказал он.

От имени ООН Гутерреш призвал «избегать на Карибах ситуаций конфронтации, у которых могут быть последствия гораздо драматичней, чем у нынешних ударов».

3 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что помимо действий на море американские военные готовятся начать наземную операцию в Венесуэле. Ее цель не скрывается: Трамп считает лидера Венесуэлы Николаса Мадуро незаконным президентом, который пришел к власти в результате сфальсифицированных выборов. По данным Reuters, в конце ноября Трамп уже ставил венесуэльскому лидеру ультиматум с требованием в течение недели покинуть страну вместе с членами своей семьи и отправиться в любое место по своему выбору. Требования были отвергнуты. Перед этим, в августе США объявляли награду в размере $50 млн за информацию, которая позволит арестовать Мадуро.