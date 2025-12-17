В ФРГ призвали «не ставить телегу впереди лошади» в вопросе отправки сил на Украину

Клингбайль: не нужно ставить телегу впереди лошади в вопросе отправки сил Украине

Немецкий вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль выразил сомнения в необходимости отправки сил бундесвера на Украину, призвав не ставить телегу впереди лошади. Его слова приводит Neuen Osnabrücker Zeitung.

«Не следует ставить телегу впереди лошади, а нужно обсуждать этот вопрос только тогда, когда это действительно необходимо», — сказал Клингбайль.

В то же время он заметил, что Германия «всегда будет выполнять свои обязанности» и уже является «самым большим сторонником Украины». По его словам, ключевой вопрос – как отреагирует Россия на намерение европейцев отправить войска на территорию республики.

До этого журнал Der Spiegel писал, что Германия поддержала идею о создании европейской военной миссии на территории Украины, однако сам Берлин колеблется в вопросе отправки собственных войск.

Так, министр обороны Борис Писториус счел предложение об отправке войск обоснованным, однако дал понять, что многие вопросы в рамках миссии на данный момент остаются без ответа.

