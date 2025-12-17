На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЛДПР предложила ввести киберкешбэк на фоне роста цен на оперативную память

ЛДПР требует оплатить геймерам 20% от стоимости апгрейда их компьютера
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР предлагает оплачивать молодежи, IT-специалистам, дизайнерам и геймерам 20% от стоимости апгрейда их компьютеров. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель руководителя Всероссийской Молодежной организации ЛДПР Марат Шипов.

«Сегодня мы фиксируем не просто рост цен, а спекулятивную атаку на рынок комплектующих для компьютеров. Западные Samsung и Micron искусственно создали дефицит памяти. Давайте честно: собрать нормальный игровой или рабочий комп сегодня стало нереально дорого <…> Мы, в Молодежной организации ЛДПР, предлагаем конкретное решение. Мы назвали это «киберкешбэк», — подчеркнул он.

Как объяснил Шипов, суть предложения проста: государство должно компенсировать 20% от стоимости покупки «железа» для компьютера.

В ЛДПР отметили, что глобальные корпорации «поймали хайп» на нейросетях и обращают свое внимание на эту область, а обычные пользователи — студенты и школьники — «остались с дефицитом и дикими ценами».

Речь идет также об IT-специалистах, дизайнерах, для которых «железо» — это средство производства. По словам Шипова, сюда относится и сообщество геймеров и киберспортсменов в РФ.

При этом, сообщили в ЛДПР, инициатива распространяется только на «железо» из российского реестра. Однако, считают в партии, для пользователя это возможность взять, к примеру, скоростной диск на терабайт почти на четверть дешевле рынка.

«Мы хотим, чтобы у молодых ребят была возможность апгрейдить свои сетапы для учебы и игр, не отдавая все свои деньги. Сборка ПК не должна стоить как первоначальный взнос по ипотеке. Мы не дадим превратить гейминг и IT в закрытый клуб для мажоров», — подытожил Шипов.

До этого ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Газете.Ru», что рост стоимости техники в России в 2026 году с учетом кризиса на рынке памяти, технологического сбора и обязательной маркировки радиоэлектронной и электротехнической продукции может достигнуть 25–35%.

Ранее россиян возмутили платные подписки в школьных дневниках.

