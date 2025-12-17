Минобороны сообщило об уничтожении более 90 дронов за ночь над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотника над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было перехвачено над территорией Краснодарского края — 31 аппарат. Еще 22 беспилотника сбили в Ростовской области, 10 — в Воронежской области, по восемь — в Саратовской области и над Азовским морем, а также восемь — над Черным морем.

Кроме того, четыре дрона уничтожили над Волгоградской областью, еще три — над Брянской областью.

Этой ночью губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА, в результате которой в станице Николаевской Константиновского района частное предприятие получило повреждения.

Также обломки беспилотных летательных аппаратов упали в нескольких местах в Краснодарском крае. Также части дронов упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В нескольких частных домах выбило окна и двери, была повреждена хозяйственная постройка, навес, гараж, пострадало здание склада.

Ранее ВСУ атаковали нефтехимический завод в Башкирии.