Трамп объявил о морской блокаде Венесуэлы

Трамп объявил о блокаде нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из нее

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Я отдаю приказ о полной и всеобъемлющей блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее», — написал американский лидер.

Также он заявил, что признал нынешние власти Боливарианской Республики иностранной террористической организацией за «кражу» активов Соединенных Штатов, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Вместе с тем глава Белого дома заверил, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться до тех пор, пока Каракас «не вернет США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас».

Кроме того, политик пообещал, что Соединенные Штаты «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также «не позволят враждебному режиму завладеть нашей нефтью, землей или любыми другими активами, которые должны быть немедленно возвращены США».

30 ноября Трамп пригрозил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. До этого лидер США объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США готовят точечные атаки на объекты в Венесуэле.