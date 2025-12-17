На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцы начали обращаться к гадалкам за прогнозами по обстановке в прифронтовых районах

РИА Новости: украинцы обращаются к гадалкам за прогнозами по прифронтовым зонам
Nata Aleks/Shutterstock/FOTODOM

Жители Украины все чаще обращаются к гадалкам с просьбами спрогнозировать обстановку в прифронтовых районах, в том числе возможные места прилетов. Об этом сообщает РИА Новости по итогам анализа активности в социальных сетях.

По данным агентства, украинские тарологи часто публикуют в соцсетях ответы на вопросы подписчиков. Наибольший интерес к подобным услугам проявляют жители Днепропетровской области, которые, в частности, уточняют, стоит ли покидать конкретные населенные пункты.

В некоторых случаях гадалки указывали предполагаемые время и районы возможных ракетных ударов. При этом в прогнозах не называются гражданские объекты: тарологи советуют держаться подальше от военной инфраструктуры и учитывать риск разлета осколков.

Кроме того, некоторые из них оценивают уровень опасности по условной шкале, например из десяти баллов. При этом значения, как правило, не опускаются ниже среднего уровня, а сами авторы подобных прогнозов заявляют, что не стремятся запугать аудиторию.

Часть гадалок заранее предупреждает в профилях, что не работает с темой вооруженного конфликта. Другие, помимо прогнозов об ударах по военным объектам, предлагают ритуалы, которые, по их утверждению, должны защитить украинских военнослужащих.

Ранее в России назвали событие, которое заставит Киев и ЕС перестать затягивать переговоры.

