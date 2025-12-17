На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Товарный знак «Корчма Тарас Бульба» продается за 50 млн рублей

Товарный знак «Корчма Тарас Бульба» выставили на продажу за 50 млн рублей
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА новости

Товарный знак «Корчма Тарас Бульба», ранее принадлежавший основателю сети ресторанов Юрию Белойвану, выставили на продажу почти за 50 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Согласно этой информации, прием ценовых предложений и продажа товарного знака продлятся до февраля 2026 года. Пока он стоит 49,3 млн рублей.

Также на продажу был выставлен еще один идентичный товарный знак, стоимость которого составляет почти 1 млн рублей.

Как заявил агентству патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов, такая разница в цене обусловлена тем, что в дешевом лоте слово «корчма» является неохраняемым элементом. Таким образом использование этого слова третьими лицами не нарушает права на данный товарный знак.

Рябов отметил, что в товарном знаке, выставленном почти за 50 млн рублей, слово «корчма» уже является охраняемым и доминирующим элементом. В этой связи правообладатель такого товарного знака уже будет иметь право предъявить претензии тем лицам, которые используют данное слово, по реализации аналогичных товаров и услуг, добавил он.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов. Предприниматель был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 690 млн рублей.

Ранее KFC продлила права на свой товарный знак в России.

