Новое ослепляющее и галлюциногенное оружие России попало на видео
Опубликовано видео испытаний российской станции визуально-оптических помех 5п-42 «Филин» в акватории Финского залива, передает РИА «Новости».
Сообщается, что в ночное и вечернее время комплекс способен нейтрализовать прицелы, дальномеры, приборы ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет на расстоянии до пяти километров.
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На кадрах видно, как сначала на корабле включают нечто вроде мощнейшего прожектора и идет «засветка».
Сообщается, что «Филины» уже установлены на кораблях «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (передан ВМФ в 2018 году) и «Адмирал флота Касатонов», который проходит заводские испытания.
Ранее Times заинтересовалась «галлюциногенной станцией» на фрегате «Адмирал Горшков».