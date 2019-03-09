Трамп хочет увеличить военные затраты до $750 млрд

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Источники в администрации президента США рассказали, что Дональд Трамп намерен попросить у конгресса $750 млрд для военных трат в следующем году. Об этом сообщает Axios.

Согласно бюджетному запросу, который Белый дом разместит 11 марта, $576 млрд будут предназначаться для базовых расходов Пентагона, а остальная часть суммы пойдет на траты, связанные с зарубежными операциями.

Ранее сообщалось, что Пентагон попросил больше денег на гиперзвуковое оружие.