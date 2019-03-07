Израиль ответил авианалетом на ракетную атаку из Газы
Израильская авиация нанесла удар по позициям палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетную атаку по своей территории, сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).
Представители израильских военных рассказали, что авиация атаковала «несколько военных целей» в Газе. В публикации не уточняется, какой урон нанесли данные атаки и были ли они успешными.
Ранее израильские военные заявили о ракетной атаке из Газы.