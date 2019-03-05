Кладбище с 300 свежими могилами нашли недалеко от лагеря «Эр-Рукбан»
Кладбище с тремя сотнями новых захоронений обнаружено на снимках с российских спутников рядом с лагерем беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«На южной стороне непосредственно сразу за пределами ограды лагеря обнаружено свежее кладбище с 300 свежих захоронений», — сообщили в ведомстве.
Реклама
По данным ведомства, реальные условия проживания беженцев в лагере были зафиксированы несколько дней назад на спутниковых снимках. В частности, большинство построек в «Эр-Рукбане» временные и не приспособлены для проживания людей зимой, часть беженцев вынуждена жить под навесами.
Ранее сообщалось, что США блокируют выход беженцев из сирийского лагеря Эр-Рукбан.