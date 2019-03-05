Кладбище с 300 свежими могилами нашли недалеко от лагеря «Эр-Рукбан»

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Кладбище с тремя сотнями новых захоронений обнаружено на снимках с российских спутников рядом с лагерем беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«На южной стороне непосредственно сразу за пределами ограды лагеря обнаружено свежее кладбище с 300 свежих захоронений», — сообщили в ведомстве.

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По данным ведомства, реальные условия проживания беженцев в лагере были зафиксированы несколько дней назад на спутниковых снимках. В частности, большинство построек в «Эр-Рукбане» временные и не приспособлены для проживания людей зимой, часть беженцев вынуждена жить под навесами.

Ранее сообщалось, что США блокируют выход беженцев из сирийского лагеря Эр-Рукбан.