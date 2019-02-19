Армия США начала борьбу с русским чертополохом

Армейский инженерный корпус США в Сиэтле объявил о намерении бороться с растущими на военных полигонах сорняками, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что для этой цели корпус ищет подрядчика, был объявлен тендер.

Победившей фирме предстоит за сезон очистить от сорняков почти тысячу гектаров земли в районе объединенной базы ВВС и Армии США Льюис-Маккорд. Среди растений, от которых военным необходимо избавиться — расторопша обыкновенная и русский чертополох — растение Kali tragus, завезенное из России в XIX веке вместе с партией льна.

Растение представляет опасность, так как легко воспламеняется.