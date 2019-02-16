Рябков рассказал о рисках из-за поведения США по вопросу СНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что есть риск, что американская администрация затягивает время, отказываясь обсуждать проблемы вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает РИА «Новости».

Он добавил, что это делается, чтобы США и Россия не успели его продлить вовремя.

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«Мы предпринимали несколько шагов, чтобы предоставить американским коллегам конкретные технические идеи, как можно решить имеющиеся (вокруг договора) проблемы. Но не получили ответа и не почувствовали, что есть заинтересованность в продолжении этого обсуждения», — сказал он.

Рябков добавил, что есть риск, что соглашение прекратит свое действие в феврале 2021 года.