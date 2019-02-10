Ракетная атака на танк Т-34-85 в Йемене попала на видео
В сети появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 правительственных сил Йемена, передает РИА «Новости».
На записи видно, как противотанковый снаряд попадает в район моторного отделения. Уточняется, что степень повреждения танка неизвестна.
Как отмечается, видео разместил журналист Мохаммед Мансур в твиттере.
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Военный конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Саудовская Аравия поставляет американское оружие экстремистам в Йемене.
#Houthis ATGM attack in #Damet #Dhale #Yemen #YemenWar pic.twitter.com/j8qddpqGZb— Mohamed Mansour ���� (@Mansourtalk) 9 февраля 2019 г.