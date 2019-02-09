Крымские власти посоветовали Украине умерить свой военный порыв

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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс посоветовали украинским властям прекратить провокации в отношении России и «умерить свой военный порыв», передает РИА «Новости».

По его мнению, каждая страна вправе проводить учения в рамках намеченных задач, но не с целью провокации.

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«Они проводят учения... у границ Крыма, [это] говорит о том, что эти провокаторы никак не могут успокоиться», — заявил Фикс.

Также он отметил, что пограничная зона Крыма надежна охраняется.

«Пусть даже и не думают шутить с Крымом», — подчеркнул Фикс.

Ранее сообщалось, что ВСУ намерены провести учения вблизи Крыма. В 2019 году запланировано четыре учения, первые из которых пройдут в феврале на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области, граничащей с Крымом. В Совфеде позднее выразили мнение, что подобные мероприятия могу вызывать только иронию.