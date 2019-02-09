Столтенберг призвал ЕС не отказываться от совместных ядерных миссий

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейцы не должны отказываться от совместных ядерных миссий в рамках альянса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, целью НАТО является мир без ядерного оружия.

Он также добавил, что нельзя отказываться от ядерного оружия в одностороннем порядке.

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Столтенберг подчеркнул, что разделение ядерной ответственности является важным для НАТО.

Ранее сообщалось, что Столтенберг решил спасти договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).