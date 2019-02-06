«Политический пинг-понг»: в Совфеде ответили на слова Трампа о ДРСМД

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Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди ответила на заявление американского лидера Дональда Трампа о возможном заключении нового соглашения вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает RT.

Ковитиди назвала это предложение Трампа «политическим «пинг-понгом» и добавила, что оно угрожает нарушению «мировой архитектуры безопасности».

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«Неслучайно подавляющее большинство мировых и общественных деятелей выступили за взвешенное обсуждение этой проблемы во избежание мировой эскалации», — подчеркнула Ковитиди.

Кроме того, она отметила, что в США осознают свою вину по неисполнению ДРСМД.

«Вашингтон пытается изобразить хорошую мину при плохой игре», — заключила Ковитиди.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выходить с инициативами о замене ДРСМД.