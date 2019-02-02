Володин высказался о выходе США из ДРСМД

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Вашингтон поставил под угрозу сохранение мира.

«Этим решением США разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире, которая создавалась десятилетиями», — сказал Володин.

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Спикер Госдумы добавил, что американские власти сделали это, не посоветовавшись со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме того, этот вопрос не обсуждался в европейских парламентах. Он заключил, что США сделали «мишенью» европейские страны.

Ранее сообщалось, что МИД России отреагировал на действия США по ДРСМД.