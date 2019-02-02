Володин высказался о выходе США из ДРСМД
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что Вашингтон поставил под угрозу сохранение мира.
«Этим решением США разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире, которая создавалась десятилетиями», — сказал Володин.
Реклама
Спикер Госдумы добавил, что американские власти сделали это, не посоветовавшись со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме того, этот вопрос не обсуждался в европейских парламентах. Он заключил, что США сделали «мишенью» европейские страны.
Ранее сообщалось, что МИД России отреагировал на действия США по ДРСМД.