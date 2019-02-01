МИД: Россия никогда не начнет первой раскручивать гонку вооружений

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что страна не будет инициатором в гонке вооружений среди других государств, об этом он рассказал в интервью «Россия 24».

«Россия никогда не будет первой в раскручивании гонки вооружений и нагнетании напряженности», — отметил Рябков.

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Также в интервью замминистра прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и военные планы США.

Кроме того, он подчеркнул, что идея президента США Дональда Трампа защитить каждый американский город от ракетной атаки нерешаема.

Ранее в МИД рассказали о действиях России после выхода США из ДРСМД.