МИД: Россия никогда не начнет первой раскручивать гонку вооружений
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что страна не будет инициатором в гонке вооружений среди других государств, об этом он рассказал в интервью «Россия 24».
«Россия никогда не будет первой в раскручивании гонки вооружений и нагнетании напряженности», — отметил Рябков.
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Также в интервью замминистра прокомментировал ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и военные планы США.
Кроме того, он подчеркнул, что идея президента США Дональда Трампа защитить каждый американский город от ракетной атаки нерешаема.
Ранее в МИД рассказали о действиях России после выхода США из ДРСМД.