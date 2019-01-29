Разведка США считает, что КНДР не откажется от оружия массового поражения
По мнению главы американской нацразведки Дэниела Коутса, Северная Корея не откажется от оружия массового поражения, передает Reuters.
Коутс считает, что лидеры КНДР используют ядерное оружие в качестве важного «компонента выживания режима».
«Корея вряд ли откажется от своих возможностей в области ядерного оружия, несмотря на недавние шаги, свидетельствующие о том, что она открыта для таких действий» — отметил Коутс.
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Также он отметил, что КНДР не откажется полностью от своих ядерных вооружений и производственных мощностей, потому что ее лидеры «считают ядерное оружие критически важным для выживания режима».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном.