Разведка США считает, что КНДР не откажется от оружия массового поражения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/11794057/upload-RTX68N4J-pic905-895x505-42200.jpg">

По мнению главы американской нацразведки Дэниела Коутса, Северная Корея не откажется от оружия массового поражения, передает Reuters.

Коутс считает, что лидеры КНДР используют ядерное оружие в качестве важного «компонента выживания режима».

«Корея вряд ли откажется от своих возможностей в области ядерного оружия, несмотря на недавние шаги, свидетельствующие о том, что она открыта для таких действий» — отметил Коутс.

Реклама

Также он отметил, что КНДР не откажется полностью от своих ядерных вооружений и производственных мощностей, потому что ее лидеры «считают ядерное оружие критически важным для выживания режима».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном.