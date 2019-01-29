Глава нацразведки США увидел угрозу нападения со стороны России

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Глава американской нацразведки Дэниел Коутс заявил, что над США и их союзниками нависла угроза нападения и шпионажа со стороны России, передает ТАСС.

По его словам, стремление России расширять свое глобально присутствие, а также выстраивание партнерских отношений с союзниками и противниками США может быть серьезной проблемой.

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Коутс также отметил, что Москва будет и дальше укреплять стратегические отношения с КНДР и наращивать присутствие на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке.

«По нашей оценке, для США и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния, а также угроза нападения со стороны России», — отметил Коутс.

Ранее сообщалось, что в США заявили об объединении против них России и Китая.