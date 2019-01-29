Захарова отреагировала на запись Болтона об отправке военных в Колумбию

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запись в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об отправке военных в Колумбию. Свое мнение она написала на фейсбуке.

Она подчеркнула, что через эту страну можно оказывать влияние на Венесуэлу.

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«Напомню, что «возвращение демократии» в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии», — отметила Захарова.

Представитель МИДа задалась вопросом, как в таком случае быть с принципом невмешательства в дела государств, на котором настаивают страны Запада.

Ранее сообщалось, что в МИД Колумбии отреагировали на запись Болтона об отправке войск в страну.