Захарова отреагировала на запись Болтона об отправке военных в Колумбию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запись в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об отправке военных в Колумбию. Свое мнение она написала на фейсбуке.
Она подчеркнула, что через эту страну можно оказывать влияние на Венесуэлу.
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«Напомню, что «возвращение демократии» в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии», — отметила Захарова.
Представитель МИДа задалась вопросом, как в таком случае быть с принципом невмешательства в дела государств, на котором настаивают страны Запада.
Ранее сообщалось, что в МИД Колумбии отреагировали на запись Болтона об отправке войск в страну.