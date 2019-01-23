В миссии ЕС объяснили отказ от участия в брифинге по 9М729

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В представительстве Европейского союза в Москве объяснили, почему представители ЕС не участвовали в брифинге Минобороны России, на котором была представлена крылатая ракета 9М729. Об этом сообщает РИА «Новости».

В дипломатической миссии объяснили, что брифинг не отвечал цели «доверительного обмена мнениями». При этом представители ЕС подчеркнули, что делегация от Союза присутствовала на брифинге, который проводило российское министерство иностранных дел.

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«Поскольку ЕС убежден, что сегодняшняя демонстрация преследовала иные цели, ЕС и большинство его стран-членов приняли решение не участвовать», — отметили в представительстве.

Ранее сообщалось, что представители США и НАТО также не появились на брифинге по ракете.