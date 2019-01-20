ПВО Сирии отразила семь ракет при ударе по аэропорту Дамаска

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В Национальном центре управления обороной России подтвердили, что комплексы ПВО Сирии отразили атаку истребителей F-16 ВВС Израиля на международный аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска, передает ТАСС.

Уточняется, что были сбиты семь ракет.

По данным ведомства, «зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» уничтожили семь израильских ракет».

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«Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее Израиль заявил о перехвате ракеты на Голанскими высотами.