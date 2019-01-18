Китай выступил против новой стратегии США по ПРО
В министерстве иностранных дел КНР заявили, что Пекин выступает против обновленной стратегии Вашингтона по ПРО. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Доклад США полон устаревших концепций «холодной войны», — говорится в сообщении ведомства.
В китайском МИД также отметили, что США необоснованно заявляют об угрозе со стороны Китая.
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В ведомстве подчеркнули, что действия Вашингтона могут нанести ущерб «региональному миру и безопасности».
Ранее в Пентагоне заявили, что гиперзвуковое оружие России и Китая представляет угрозу для США.