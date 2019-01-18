Foreign Policy: «обычное вооружение» России опаснее ядерного

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Расторжение президентом США Дональдом Трампом договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) предоставит России возможность использовать снятие ограничений в свою пользу, совершенствуя обычные наступательные силы с помощью относительно дешевых ракетных комплексов вместо дорогих, пишет американский журнал Foreign Policy.

Такой шаг Москвы окажет сдерживающий эффект, а при использовании — и вовсе нанесет серьезный ущерб странам НАТО, пишет издание. Усиление неядерного потенциала России будет представлять самую большую угрозу для Запада, отмечается в материале. Именно поэтому Соединенным Штатам следует серьезно подумать, прежде чем расторгнуть договор о РСМД и попасть в «потенциальную ловушку Кремля», отмечает издание.

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За отказом от договора пойдут серьезные краткосрочные последствия, выходящие за рамки угрозы ядерного оружия. В то время как Москва не нуждается в дополнительном ядерном потенциале, выход из ДРСМД нанесет ущерб Соединенным Штатам, отмечает журнал.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай обогнали США в гонке за превосходство в оружии.