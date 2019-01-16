СБ ООН проголосовал по размещению миротворцев в Йемене

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Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции по размещению миротворцев в Йемене. Об этом сообщает ТАСС.

Проект, предложенный Великобританией, предполагает отправку Специальной миссии ООН в поддержку перемирия в Ходейде (UNMHA) в составе 75 наблюдателей.

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Отмечается, что первоначально контингент ООН планируется разместить в Йемене на полгода.

Ранее газета The New York Times рассказала об «американском отпечатке» в войне в Йемене.